Arsenal vence e reforça candidatura ao título inglês de futebol

O Arsenal reforçou hoje a candidatura ao título na Liga inglesa de futebol, ao vencer na receção ao Bournemouth (3-0), numa jornada em que ainda espera a entrada em campo do tricampeão Manchester City.

Com a vitória de hoje, os 'gunners' passam a ter mais quatro pontos do que o City, que, ainda assim, continua a depender de si, por contar menos dois jogos, o primeiro hoje diante do Wolverhampton.

A equipa de Pep Guardiola, e dos portugueses Bernardo Silva, Rúben Dias e Matheus Nunes, tem também um jogo em atraso da 34.ª jornada, a disputar em casa do Tottenham, em 14 de maio.

Na 36.ª jornada, que decorre este fim de semana, o Arsenal, que teve Fábio Vieira no banco, cumpriu o esperado e garantiu a vitória com golos de Bukayo Saka, aos 45 minutos, de grande penalidade, de Leandro Trossard, aos 70, e de Declan Rice, aos 90+7.

O Arsenal soma 83 pontos, seguido do Manchester City, com 79 (menos dois jogos), do Liverpool, com 75 (menos um jogo), e do Aston Villa, com 67 (menos um jogo), com os três primeiros com lugar já garantido na Liga dos Campeões da próxima época.

Para os 'gunners', a importância ainda de terem o melhor ataque (88 golos) e a melhor defesa da Liga (28), quando o primeiro fator de desempate, em caso de igualdade de pontos, é a diferença entre golos marcados e sofridos.