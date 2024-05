JPP propõe apoio anual de 200 mil euros para pequenas empresas

O cabeça de lista do Juntos Pelo Povo (JPP) às eleições na Madeira propôs hoje um apoio às cerca de 30 mil micro e pequenas empresas na região para pagamento da Segurança Social, num total de 200 mil euros anuais.

"Nós temos 30 mil empresas de âmbito micro e pequenas empresas - até familiares - na Madeira que, neste momento, estão confrontadas com dificuldades", disse Élvio Sousa à porta do mercado na baixa da cidade de Câmara de Lobos, concelho contíguo a oeste do Funchal, onde minutos antes esteve a atuar uma banda que animou os clientes daquele espaço.

Élvio Sousa argumentou que a Madeira é uma região ultraperiférica onde as empresas "têm de pagar mais de 18% de custos de transporte de mercadorias contentorizadas do que relativamente aos Açores".

Além disso, referiu, suportam o elevado preço do gás, que não está regulado, e sofrem por "não terem uma opção de transporte de mercadorias pelo ferry, por exemplo, que é favorável a toda a economia regional".

"Infelizmente temos de ter a noção de que a nossa economia regional é uma economia ultraperiférica e temos de gerar riqueza, temos de gerar oportunidades", sustentou.

Para colmatar a situação, o Programa de Governo proposto pelo JPP "reservou um apoio ao pagamento das despesas da Segurança Social para estas mais de 31 mil empresas regionais".

Em causa estão 200 mil euros anuais: "Não é muito, mas já é um apoio à economia regional e que tem um impacto direto nas contas regionais de quase sete milhões de euros", indicou o deputado madeirense, considerando que "merecem isso porque são garante de empregabilidade e são o garante da economia" no arquipélago.

O montante para suportar a medida seria "retirado do programa anual de redução da despesa, que tem um valor de 50 milhões de euros".

O também secretário-geral do partido, que é a terceira força na Madeira, salientou que este apoio e as medidas que propõe ao nível do subsídio de insularidade, do complemento social de pensão e da redução do IVA "têm um impacto inferior a 40 milhões de euros", o que tem suporte no programa efetivo de redução da despesa pública.

"Estamos a ser responsáveis, estamos a dizer qual o impacto da medida e onde é que ela vai ser poupada. Só a redução de oito para cinco secretarias, só a redução de gorduras, só a redução de custos de aquisição de bens e serviços... esse valor ronda os 50 milhões de euros por ano. Isto é eficiência, isto é responsabilidade", enfatizou.

O JPP pretende "fazer uma auditoria às contas" e ver "onde é que é possível esticar o Orçamento", que reserva 405 milhões para a dívida pública, uma "condicionante muito grave", que "também condiciona o mecanismo da promessa eleitoral".

Élvio Sousa criticou os paridos que estão a "prometer a torto e a direito", censurando, sem mencionar, o PS por estar a dizer "muito claramente que a luta eleitoral é entre eles e o PSD".

"Isto é uma vergonha, isto é uma absoluta irresponsabilidade, isto é uma mania da grandeza, uma falta de humildade. Os partidos têm todos direito à vida, não há que ter medo, em democracia, de ir a eleições", concluiu.

As eleições antecipadas, com 14 candidaturas concorrentes, realizam-se oito meses após as mais recentes legislativas regionais, depois de o Presidente da República ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em janeiro, quando o líder do Governo Regional, Miguel Albuquerque, foi constituído arguido num processo sobre alegada corrupção.

Em 2023, a coligação PSD/CDS venceu sem maioria absoluta e elegeu 23 deputados. O PS conseguiu 11, o JPP cinco o Chega quatro, enquanto a CDU, a IL, o PAN (que assinou um acordo de incidência parlamentar com os sociais-democratas) e o BE obtiveram um mandato cada.