Pedro Nuno Santos afirma que só Paulo Cafôfo pode garantir a estabilidade

O secretário-geral do Partido Socialista afirmou, hoje, que apenas Paulo Cafôfo é capaz de garantir a estabilidade governativa na Madeira. Pedro Nuno Santos participou numa acção de campanha, esta manhã, que contou com arruada pelo centro do Funchal.

Na ocasião, Pedro Nuno Santos disse ter orgulho no candidato do PS às eleições regionais, evidenciando o empenho de Cafôfo enquanto presidente da Câmara Municipal do Funchal e como Secretário de Estado das Comunidades.

“Há um momento em que é preciso saber mudar, mudar para que a Madeira continue a avançar, com nova visão, com novas experiências e isso só se faz com o PS”, sustentou Pedro Nuno Santos, considerando que a direita e o PSD na Madeira são “a confusão” e “não se entendem”. “Um dia fazem alianças, outro dia não fazem. Ventura diz que não faz, mas o candidato do Chega na Madeira não rejeita fazer. A verdade é que aquilo que a direita tem para oferecer na Madeira é confusão”, expressou.

O secretário-geral do PS referiu que a Madeira precisa de mudança e de estabilidade, vincando que isso só pode ser garantido com o PS e com Paulo Cafôfo. “Depois de 48 anos, depois das trapalhadas, dos casos, nós temos de começar uma vida nova na Madeira”, declarou, reforçando que “chegou a hora da Madeira e do Porto Santo”.

Pedro Nuno Santos, que esteve acompanhado por Paulo Cafôfo, Marta Temido e Sérgio Gonçalves, alertou para que os madeirenses não percam esta oportunidade. “É muito importante que não percamos de vista a necessidade de mudarmos alguns problemas graves que temos na Madeira”, afirmou, referindo-se não apenas aos casos que levaram à queda do Governo, mas também aos problemas na saúde, na habitação que o PSD e Miguel Albuquerque não conseguiram resolver. Não esqueceu também o facto de a Madeira ter os níveis de pobreza mais altos do país, facto que o presidente do Governo diz ser normal. “Nós não achamos normal”, disse, frisando a necessidade de, ao fim de 48 anos, haver uma mudança que “liberte a Madeira”.