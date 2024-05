Formação sobre cadernos eleitorais desmaterializados em Santa Cruz

Está a decorrer, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Santa Cruz, uma formação sobre a utilização dos cadernos eleitorais desmaterializados e outros assuntos de interesse, bem como os testes com eles relacionados. Esta surge no seguimento das eleições para o Parlamento Europeu, agendadas para o dia 9 de Junho.

Élia Ascensão, presidente de Câmara, em exercício, marcou presença esta manhã, nessa sessão. Na ocasião, aproveitou para agradecer e valorizar a disponibilidade dos presentes para desempenhar as funções de Técnico de Apoio Informático (TAI).

"Num claro compromisso com a eficácia e integridade do ato eleitoral e sob a orientação do/a Presidente de Mesa, o TAI terá à sua responsabilidade equipamentos informáticos com vista à utilização, pela primeira vez num ato eleitoral, de cadernos eleitorais digitais", indica nota à imprensa.

O Município de Santa Cruz prepara e disponibiliza, em cada acto eleitoral, 43 mesas de votos, distribuídas pelas 5 freguesias do concelho. Aos cinco membros que compõem cada mesa de voto, junta-se assim, um sexto elemento com tarefas muito específicas, relacionadas com apoio informático.