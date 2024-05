No passado dia 24, quatro alunos e dois professores da Escola Básica e Secundária com Pré -escolar Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, do Porto Santo- no âmbito do programa Erasmus+, KA210, Acção Chave 2- Parcerias de pequena escala na educação escolar com o projecto “Power of Colors”- deslocaram-se a Ancara, na Turquia, onde foram calorosamente recebidos, no dia 27 do mesmo mês, pela escola Erzurumlu Ibrahim Hakki Ortaokulu, parceira do projecto.

Entre os dias 27 e 31, o mesmo grupo teve a oportunidade de conhecer melhor os outros parceiros do projecto: Roménia e Polónia.