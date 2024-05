"O presidente da Câmara do Porto Santo nunca precisou de fugir"

Estalou o verniz entre Nuno Batista e Luís Bettencourt no Porto Santo. O vereador eleito pelo movimento Uma Nova Esperança (UNE) acusou o presidente do Município de "gestão danosa" e colocou em causa a saúde financeira da autarquia. A resposta não foi lisonjeira com o madeirense que reside na Ilha Dourada.

"Acho que todos os porto-santenses sabem e percebem que o senhor vereador tem uma calculadora muito particular. Durante toda a sua vida utilizou essa máquina de calcular e todos nós sabemos o que é que aconteceu", começou por mencionar Nuno Batista, para depois descontruir a retórica de Bettencourt.

Vereador do Porto Santo queixa-se de “bloqueio ao direito de oposição” Luís Bettencourt, vereador na Câmara Municipal do Porto Santo, queixa-se de “bloqueio ao direito de oposição e subsequente ao direito de acesso a documentos administrativos. Em causa está a cobrança de 72€ referente a 45 fotocópias “para ter acesso a um processo integral de despesa referente à deslocação à BTL 2024”.

"É importante que os porto-santenses saibam que a Câmara Municipal nunca teve, na última década, um saldo como tem agora, porque neste momento tem um saldo positivo de mais de 2 milhões de euros e tem um orçamento para 2024 superior a 7 milhões de euros - que é o dobro dos orçamentos apresentados pelos últimos três executivos", retorquiu.

Os porto-santenses podem ficar descansados, porque conhecem o presidente da Câmara e a história do presidente da Câmara e eles sabem que nunca tive ninguém à porta para receber dinheiro que não conseguia pagar. E o presidente da Câmara do Porto Santo também nasceu no Porto Santo e vive no Porto Santo. Nunca precisei de fugir do Porto Santo para lado nenhum para fazer vida. E vou manter-me assim: sempre de currículo limpo, de cara limpa. Já começo a ficar um bocadinho cansado deste tipo de acusações, porque como os porto-santenses devem perceber há pessoas que não têm moral nenhuma para fazer qualquer tipo de acusação. Nuno Batista

Nuno Batista opta por quebrar o silêncio depois de vários ataques à sua liderança por parte de Luís Bettencourt, mas "tendo em conta que as coisas já começam a extravasar o normal", o autarca promete, daqui em diante, "começar a responder à letra".

"Esse senhor tem um passado que fala por ele e o presente também é conhecido. Em breve toda a gente vai saber o que se está a passar", atirou.

Nuno Batista é o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo desde 2021. Venceu com mais de 50% dos votos.

Relativamente a outra das acusações de Luís Bettencourt, no que toca à solicitação de documentação e ao alegado entrave no acesso a despesas referentes à deslocação do presidente do Município à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), o assunto também mereceu o devido esclarecimento.

"Não existe nenhum pedido de documentação que tenha sido feito por qualquer vereador ou por qualquer entidade pública, como por exemplo a Assembleia Municipal, que não tenha sido entregue. O senhor vereador teve acesso a toda a informação enviada por e-mail e exigiu que a mesma lhe fosse dada uma cópia. E, com para ser jurídico solicitado, no caso de ser cópia, é necessário o pagamento. Está no regulamento da Câmara, regulamento que o senhor vereador não conhece", concretizou.