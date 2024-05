Escola Gonçalves Zarco assinalou Dia Mundial Sem Tabaco

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) assinalou, esta sexta-feira, o Dia Mundial Sem Tabaco, com uma sessão que teve lugar na sala de Sessões do referido estabelecimento de ensino, que contou com a Drª Nivalda Pereira, médica de Medicina Geral e Familiar (MGF) do SESARAM, em colaboração com a campanha “Maio Branco”, promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), representada pelo presidente do Núcleo Regional da Madeira, Dr. Ricardo Sousa.

Esta sensibilização foi organizada pela equipa coordenadora do projeto +SaúdeGZarco, designadamente pelas docentes Maria do Carmo Chaves e Sónia Conceição, os ilustres convidados falaram para uma plateia composta por alunos do ensino básico e também do ensino secundário da escola, nomeadamente as turmas 1 e 4 do 9.º ano, as turmas 2 e 3 do 10.º ano e a turma 1 do 11.º ano de escolaridade.

Após as boas vindas dadas pelo presidente do Conselho Executivo da escola, professor Ricardo Barcelos, o presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro fez uso da palavra, “despertando” os alunos para o flagelo que são os casos de cancro que todos os anos afetam muitos madeirenses, acrescentando, ainda assim, que quando detetados precocemente, os cancros são passíveis de ser curados. Não obstante, deixou claro que mais importante do que curar é prevenir, pelo que todo esse processo passa pelas pessoas e pelos seus comportamentos.

A especialista em Medicina Geral e Familiar, por seu turno, consciencializou os discentes sobre os efeitos prejudiciais do uso do tabaco, colocando em destaque os riscos para a saúde associados ao seu consumo. Dessa forma, os alunos puderam conhecer quais os benefícios de não fumar e as enormes vantagens que a cessação tabágica pode trazer, em ganhos de saúde, para aqueles que fumam.

Tratou-se, pois, de uma sessão extremamente profícua, onde a experiência e conhecimento de causa dos preletores cativou a atenção dos discentes, que seguramente saíram muito mais esclarecidos sobre a importância de adotarem hábitos de vida saudáveis.