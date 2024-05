Alunos da 'Gonçalves Zarco' recebem formação sobre Suporte Básico de Vida

Com o objectivo de fomentar a prevenção dos riscos inerentes a situações de acidente/de emergência, resolvendo os efeitos decorrentes de tais situações, designadamente, no socorro às vítimas e no âmbito do 'Mês do Coração, nos dias 10, 14 e 16 de Maio, os Bombeiros Municipais de Machico (BMM) dinamizaram acções de formação/sensibilização aos alunos de todas as turmas de 9.ºano da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

Os discentes foram elucidados sobre as acções que envolvem a cadeia de sobrevivência e os cuidados e os procedimentos a ter na recuperação da vida de uma vítima em paragem cardiorrespiratória, até à chegada de ajuda especializada.

Na componente prática das sessões, os alunos tiveram oportunidade de aplicar algumas das técnicas e manobras adequadas no socorro de uma vítima.