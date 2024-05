‘O Tesouro Misterioso’ assinala o Dia Mundial da Criança

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, assinala o Dia Mundial da Criança com o espetáculo “O Tesouro Misterioso’’, uma iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), cuja temática aborda os oceanos. O evento terá lugar nos dias 29 e 31 de Maio e no dia 1 de Junho, no auditório do Centro Cultural John dos Passos, Ponta do Sol.

“O Tesouro Misterioso” é uma história infantil protagonizada pela Equipa de Animação da DSEA, inspirada no livro "Onde Começa a Felicidade", de Eva Eland, do Plano Nacional de Leitura para o Pré-escolar. Este espetáculo tem por objetivo sensibilizar as crianças para a importância da reciclagem e do combate à poluição dos oceanos. Neste processo, ganha particular relevo a importância das emoções, nomeadamente, a felicidade, o humor, o afeto, o amor, a gratidão e a resiliência, e de como se tornar mensageiro de emoções positivas.

“A ação desenrola-se no fundo do mar … há um mistério por desvendar. Quatro amigos partem numa grande aventura para o encontrar. No seu percurso, deparam-se com vários obstáculos, entre eles, muita poluição, o que irá dificultar bastante essa aventura e, ao mesmo tempo, terá um poder transformador nas suas vidas. Qual é esse tesouro e que poder será esse capaz de transformar as pessoas?”, lê-se na nota à imprensa.

Nos dias 29 e 31 de Maio estão previstas sessões diárias para os estabelecimentos de educação e ensino às 10h00, 11h15 e às 15h00, respetivamente. No dia 1 de Junho, haverá uma sessão especial aberta ao público, às 16h00.

As reservas de bilhetes deverão ser feitas através do contacto +351 291 766 289.