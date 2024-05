Campanha 'Maio Branco' chega à 'Gonçalves Zarco'

O Núcleo Regional Madeira - Liga Portuguesa Contra o Cancro realizou durante este mês a campanha de prevenção do cancro do pulmão denominada ‘Maio Branco’.

Esta sexta-feira, 31 de Maio, Dia Mundial Sem Tabaco, a instituição juntou-se à Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco para promover uma acção de sensibilização e conscientização junto dos alunos de 8.º e 9.º ano. A iniciativa, que decorreu pelas 10 horas, contou com a intervenção da médica de medicina geral e familiar e coordenadora da campanha ‘Maio Branco’, Nivalda Pereira, que abordou diversas questões relacionadas com a saúde pulmonar, em especial, os riscos do tabagismo.

Foto Núcleo Regional Madeira - Liga Portuguesa Contra o Cancro

Para encerrar as diversas iniciativas desenvolvidas durante este mês, o Núcleo Regional Madeira - Liga Portuguesa Contra o Cancro e a FNAC Madeira promovem a palestra ‘Dia Mundial sem Tabaco’, a ter lugar esta sexta-feira, pelas 18 horas, na FNAC Madeira.

A palestra, moderada por Nivalda Pereira, médica de medicina geral e familiar e coordenadora da campanha ‘Maio Branco’, contará com a intervenção de Cláudia Sousa, médica pneumologista, Maria Leonor Ramos, médica de medicina geral e familiar, e Romano Faria, locutor da rádio Antena 3 e DJ, que fará o seu testemunho enquanto ex-fumador.