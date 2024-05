Alunos da Escola Gonçalves Zarco visitam a Ilha das Aves

Na passada quarta-feira, 22 de Maio, os alunos das turmas 4 e 5 do 5.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco embarcaram numa entusiasmante aventura educativa à Ilha das Aves.

A visita de estudo foi organizada pelos professores de Matemática e de Ciências Naturais, em parceria com o projecto Eco-Escolas, tendo como objectivo fomentar a consciência ambiental e a preservação da biodiversidade, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade.

A actividade teve vários objectivos didácticos e pedagógicos tais como, "informar e sensibilizar os alunos sobre a importância da conservação das espécies, promover o conhecimento e a descoberta da vida animal e do seu habitat, e estimular a percepção sensorial, a criatividade e a imaginação dos jovens exploradores".

Nesse sentido, ao longo da manhã, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o mundo da fauna e flora locais. A interacção directa com o ambiente natural "permitiu-lhes observar de perto diversas espécies, compreendendo melhor as suas características e seus comportamentos".

"Esta experiência prática não só enriqueceu o conhecimento teórico dos discentes, como também despertou um maior interesse pela ciência e pela natureza", informou a escola.