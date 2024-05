Santa Cruz atribui a Medalha Municipal de Mérito à Paróquia da Camacha

A Câmara Municipal de Santa Cruz deliberou atribuir a Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro, à Paróquia da Camacha, na pessoa do seu representante legal, como a entidade promotora da Eleição do Imperador, por ocasião da Festa do Divino Espírito Santo.

"Esta distinção pretende, por isso, promover e reconhecer a dedicação e a capacidade de manter viva uma tradição única na Região Autónoma da Madeira e perpetuando, assim, a memória, historicidade, religiosidade, inovação das tradições e prática da fé na nossa comunidade", afirma a autarquia que, relembra o Município de Santa Cruz é o único concelho da Região Autónoma da Madeira que celebra a Eleição do Imperador por ocasião das Festas do Espírito Santo.

Na mesma reunião do executivo foi ainda aprovada a constituição de um Fundo Maneio para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santa Cruz, com o intuito "de suportar despesas ocasionais e de pequeno montante, resultantes da acção das Comissões de Protecção para apoio às crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua guarda de facto, sempre que não seja possível assegurá-las através dos recursos formais das entidades no valor mensal de 153,15 euros (1.837,80 euros anuais).

Igualmente, foram aprovados três votos de louvor às patinadoras Madelana e Margarida Costa, pelas seus títulos na Taça do Mundo de Patinagem Artística em juniores, e ao Club Sport Juventude de Gaula, pela conquista da Taça da Madeira de futebol.