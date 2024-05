Grande Prémio Cidade do Funchal realiza-se entre 30 de Maio e 1 de Junho

O Clube Naval do Funchal organiza o primeiro 'Grande Prémio Cidade do Funchal', de 30 de Maio a 1 de Junho, em parceria com a Associação de Natação da Madeira.

Este novo evento desportivo é composto por três etapas, em que no final irá premiar os 10 melhores clubes através do somatório de pontos das três etapas. A primeira diz respeito ao VIII Funchal Eco Swin; a segunda é o III Campeonato Clube Naval do Funchal - Cadetes; e a terceira etapa será o XII Torneio Cidade do Funchal.

O VIII Funchal Eco Swin terá como palco as águas da Quinta Calaça no dia 30 de Maio. Esta primeira etapa será composta por provas dedicadas à especialidade da natação em Águas Abertas. Sendo o evento promocional composto por 450 metros Sprint Individual (aberto a populares e federados) e o evento oficial composto por 1.600 metros em estafetas de dois nadadores (aberto a populares e federados).

A organização convida a família da natação a juntar-se a esta grande competição e festa que será o primeiro Grande Prémio da Cidade do Funchal, assim como a passar pela Barraquinha da natação para a devida hidratação e abastecimento de hidratos durante a tarde de sábado. Clube Naval do Funchal

Programa 1.ª Etapa - VIII FUNCHAL ECO SWIM

09h30 às 10h30 – Horário do Secretariado, Clube Naval do Funchal, Quinta Calaça, Funchal

10h45 – Briefing (últimas informações)

11h00 - Distância Promocional (450m)

11h00 - Distância Principal (1600m ESTAFETA)

Quanto ao III Campeonato Clube Naval do Funchal - Cadetes, este ruma até ao Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal, Piscinas Paulo Camacho na Nazaré, realizando-se no dia 30 de Maio às 15 horas e será destinado exclusivamente às categorias de cadetes A, B e C para uma prova de natação pura.

Programa 2.ª Etapa - III CAMPEONATO CLUBE NAVAL DO FUNCHAL CADETES

15h00 às 16h15 – Horário do Aquecimento

16h30 às 18h00 – Horário da Competição

Por fim, o XII Torneio Cidade do Funchal vai decorrer no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal, Piscinas Paulo Camacho na Nazaré nos dias 31 de Maio e 1 de Munho, a 3.ª Etapa. Esta será uma competição destinada à natação pura para as categorias de Infantis A e B, Juvenis A e B, Juniores, Seniores e Masters.

Programa 3.ª Etapa - XII TORNEIO CIDADE DO FUNCHAL

Dia 31 de Maio - 1.ª Sessão

17h30 às 19h00 - Aquecimento

19:15 às 21:15 – Competição

Dia 1 de Junho - 2.ª Sessão

07h30 às 08h45 - Aquecimento

09:00 às 11:30- Competição

Dia 1 de Junho - 3.ª Sessão

14h15 às 15h45 - Aquecimento

16:00 às 18:30 – Competição