Cortejo 'Clássico em Flor' contagiou em Santa Cruz

Após quase um mês com várias iniciativas, o evento 'Santa Cruz em Flor' encerrou hoje com cortejo 'Clássico em Flor', que juntou o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira e a Associação Fitness Team.

Com carros, flores, cores e muitos sorrisos foram várias as pessoas que aproveitaram a tarde deste feriado para reavivar a memória de viaturas de outros tempos e para se animarem com a beleza e alegria dos figurantes do cortejo alegórico.

A animação prossegue agora a cargo da Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula e, às 20 horas, 'Santa Cruz em Flor' chega ao fim com o concerto da responsabilidade dos 'Black & White Dixeland Jazz Band'.