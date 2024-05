Último dia para aproveitar o 'Santa Cruz em Flor'

O evento 'Santa Cruz em Flor' culmina esta quinta-feira, 30 de Maio, após quase um mês dedicado a várias iniciativas. O programa, promovido pela autarquia local, tem agendado para as 17 horas o cortejo 'Clássico em Flor', onde juntará o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira e a Associação Fitness Team.

Pode aproveitar este feriado para passear por Santa Cruz, onde decorrerá animação de rua com o Teatro Bolo do Caco, com Velhão de Ouro pelas 16 horas.

Neste sentido, tome nota à alteração temporário do trânsito:

Após o cortejo alegórico, a animação ficará a cargo da Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula e, às 20 horas, o concerto de encerramento será da responsabilidade dos 'Black & White Dixeland Jazz Band'.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h30 - O Clube Naval do Funchal organiza o primeiro 'Grande Prémio Cidade do Funchal', em parceria com a Associação de Natação da Madeira.

15h00 às 18h00 - Festa do Corpo de Deus. Entre as 15h00 e as 17h00 vai decorrer a adoração do Santíssimo no Convento de Santa Clara e às 18 horas, no Largo Colégio, vai decorrer a eucaristia seguida da procissão;

21h30 - ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta o Quinteto de Sopros 'Atlântida0, no Reid's Palace a Belmond Hotel;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 30 de Maio:

1431 - Morre, aos 19 anos, Joana D'Arc é queimada na fogueira, em França.

1968 - Maio de 68. O Presidente francês Charles De Gaulle anuncia a dissolução da Assembleia Nacional e a convocação de novas eleições.

1989 - Os estudantes chineses concentrados na Praça Tiananmen, em Pequim, erguem a Estátua da Democracia, concebida e elaborada pelos alunos da escola de Belas Artes de Pequim.

1994 - O Papa João Paulo II pronuncia um "não" irrevogável à ordenação sacerdotal das mulheres na carta apostólica "Ordinatio Sacerdotalis" (ordenação sacerdotal).

2012 - A Comissão Europeia anuncia a 'luz verde' ao plano português de recapitalização da banca, por considerar que o mesmo respeita as regras comunitárias de ajudas estatais e é necessário para fazer face à situação económica do país.

2014 - O Tribunal Constitucional chumba três dos quatro artigos em análise do Orçamento do Estado para 2014, incluindo os cortes dos salários dos funcionários públicos acima dos 675 euros.

2020 - O primeiro foguetão concebido e construído por uma empresa privada, a SpaceX, de Elon Musk, com dois astronautas norte-americanos a bordo, Bob Behnken e Doug Hurley, é lançado do Kennedy Space Center, na Florida, na presença do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

2021 - A direção nacional do Chega, proposta pelo líder, André Ventura, é eleita com 312 votos (79%), no III congresso nacional, em Coimbra.

Pensamento do dia