Filipe Sousa visitou Escola de Recrutas de Bombeiros Sapadores para Santa Cruz

“Vamos tornar a CBSSC a melhor Companhia de Bombeiros do País/da Madeira”. Foi com esta certeza que o Comandante da CBSSC, presente na cerimónia de entrega dos 24 novos bombeiros recrutas de Santa Cruz à Escola de Formação do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, se dirigiu aos recém-contratados bombeiros do Município de Santa Cruz.