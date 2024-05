'Santa Cruz em Flor' encerra com cortejo ‘Clássicos em Flor’

É já esta quinta-feira, dia 30 de Maio, que termina o evento 'Santa Cruz em Flor', promovido pela Câmara Municipal de Santa Cruz. Para este encerramento está agendado o cortejo 'Clássico em Flor', que junta o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira e pela Associação Fitness Team, pelas 17 horas.

Uma hora antes, pelas 16 horas, haverá animação de rua pelo Teatro Bolo do Caco, com Velhão de Ouro, e continuará, pelas 18h30, com a Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula, terminando, pelas 20h, com o concerto de encerramento pelos 'Black & White Dixeland Jazz Band'.

"Depois de um mês de programação e de diversas intervenções artísticas e decorativas no espaço público, o Município de Santa Cruz faz um balanço positivo a mais esta edição do Santa Cruz em Flor, que este ano apostou na inovação das instalações artísticas numa aposta sazonal pela arte em espaço público. Quanto à programação, a aposta foi a fusão do tradicional e etnográfico", refere nota à imprensa.

A autarquia tem feito por coordenar a faceta da arte em espaço público com a programação cultural da Casa da Cultura, coincidindo uma exposição temática, que desta feita esteve a cargo dos artistas João Pedro Vieira, José Manuel Gomes e Patrícia Sumares, com curadoria de Martinho Mendes.

No espaço público intervieram os artistas Ricardo Lapa, Filipa Jasmins, Tatiana Teixeira, Nini Andrade e Liliana Dionísio, Joana Freitas, Martim Dinis, Rosa La Peligrosa e Rodrigo Costa.

"Acreditamos que este é um cartaz que já conquistou o seu lugar no panorama regional de eventos e que, todos os anos, marca a diferença e ajuda a cimentar um dos eixos estratégicos da política de desenvolvimento concelhio, que é a Marca Santa Cruz", termina.