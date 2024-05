Os pacientes são cada vez mais novos, mas com doenças de “pessoas mais velhas”

O uso de tecnologia desde ‘tenra idade’ é uma das causas de sedentarismo nas crianças e jovens que optam por ficar sentadas a jogar, ver televisão ou utilizar o telemóvel em vez de praticar exercício físico, indispensável para um crescimento saudável.

A quiropráctico, Elisabeth Pascale Nogueira, em entrevista ao DIÁRIO-SAÚDE, garantiu que em 25 anos de experiência na área nunca viu tantos casos de patologias que “antes só observava em idosos, em miúdos de 15, 10 e, até com idades inferiores a cinco anos”, devido às muitas horas sentados, que depois não são compensadas com uma actividade física adequada.”

Vi há pouco tempo uma jovem de 12 anos, com uma alteração de cartilagem que se não soubéssemos a idade facilmente pensaríamos que seria de uma paciente com 30, 40 anos, porque não tem massa muscular, não é activa. Elisabeth Pascale Nogueira

De acordo com a profissional em quiropraxia surgem cada vez mais casos de jovens com hérnias e discos desidratados, patologias “que aconteciam no tempo dos nossos pais que trabalhavam na fazenda.”

Na entrevista à Dr.ª Elisabeth Nogueira ficamos a saber em que consiste o trabalho de um quiroprático e a importância de cuidarmos da nossa coluna vertebral desde bebés.

Na entrevista disponível no canal do DIÁRIO, presente no Youtube, explicou ainda que muitas crianças falham experiências simples, mas imprescindíveis para um crescimento saudável, como andar descalço, em cima de relva e outros pavimentos que permite desenvolver a planta do pé, levando a que apresentem “deficiência ao nível de interpretação biomecânica do corpo e do espaço”.

Elisabeth Nogueira sublinhou ainda que “realinhar a coluna vertebral, retirar a pressão do dia-a-dia, da má postura, potencializar o sistema neurológico, muscular e articular” para que o corpo possa funcionar muito melhor, é fundamental em qualquer idade.

Fique a saber mais sobre esta terapia alternativa, como também as várias dicas que a especialista deixou destinada a todas as faixas etárias.