Na Casa Santo António vai encontrar uma vasta gama de abrasivos de alta qualidade, cada um desenvolvido para atender necessidades específicas e garantir resultados excepcionais em diferentes materiais e aplicações.

Abrasivos para Metais

Discos de Corte e Desbaste - Ideais para cortar e desbastar aço, alumínio e outros metais. Proporcionam cortes rápidos e precisos, com excelente durabilidade.

Rebolos - Perfeitos para afiar ferramentas e realizar desbastes finos em metais duros.

Abrasivos para Madeira

Lixas - Disponíveis em várias granulações, desde grossas para remoção de material até finas para acabamentos lisos e detalhados.

Esponjas Abrasivas - Óptimas para contornos e áreas de difícil acesso, garantindo um acabamento suave.

Abrasivos para Construção

Discos de Diamante - Indicados para corte de materiais de construção como cimento, tijolos e cerâmica. Proporcionam cortes limpos e precisos.

Segurança em Primeiro Lugar

Trabalhar com abrasivos requer atenção e cuidados específicos para garantir a sua segurança e a dos que o rodeiam. Deixamos-lhe algumas medidas de segurança essenciais:

Equipamento de Proteção Individual (EPI):

Óculos de protecção - Proteja os seus olhos contra partículas e detritos.

Máscara Respiratória - Evite a inalação de poeiras e partículas finas.

Luvas de Segurança - Proteja as suas mãos de cortes e abrasões.

Protectores Auriculares: Utilize protecção auditiva para reduzir a exposição ao ruído.

Inspecção dos Abrasivos:

Verificação de Danos - Inspeccione os abrasivos antes de os utilizar para garantir que não estão danificados, rachados ou desgastados.

Armazenamento adequado - Armazene os abrasivos em locais secos e frescos para evitar a deterioração.

Procedimentos de Utilização:

Velocidade Máxima - Utilize os abrasivos dentro das velocidades recomendadas para evitar acidentes.

Montagem Correcta - Assegure-se de que os abrasivos estão corretamente montados nas máquinas e ferramentas.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

