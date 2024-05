"Queremos um sorriso na cara de cada criança"

Há muitos anos que o município da Calheta celebra o Dia Mundial da Criança e desta vez a opção recaiu na promoção de um espectáculo que decorrerá nos jardins do Porto de Recreio da Calheta para assinalar no próximo dia 1 de Junho.

Um momento que acontecerá pelas 11 horas e que visa celebrar o Dia da Criança através do cartaz inédito trazendo uma figura incontornável no panorama lúdico como é Nina Toc Toc, que assim vem para abrilhantar um evento em co-organização com a Empresa Diário de Notícias.

Ora, na ocasião o presidente do município calhetense lembrou que “não é a primeira vez que temos uma parceria de sucesso com a EDN caso contrário não seria repetida", começou por elogiar a qualidade e responsabilidade que a empresa oferece, uma garantia ou selo que na sua opinião caracteriza os profissionais que se empenham neste tipo de iniciativas ou noutras, que assumem idêntico nível reiterou elogiou à organização conjunta que acontecerá pela primeira vez nos jardins do Porto de Recreio.

“O propósito deste evento é proporcionar um dia diferente, feliz e onde possamos ver um sorriso na cara das crianças do concelho da Calheta, e eventualmente em todas aquelas que nos visitem”, afirmou o edil que tinha a seu lado o director geral e editorial da EDN que antes congratulara-se também pelas “parcerias de sucesso” com o município.

Quanto ao espectáculo propriamente dito, Nina Toc Toc - conhecida por ser uma menina divertida, alegre, curiosa, simpática e um pouco trapalhona - com certeza que irá encantar os mais novos com novas músicas e novos amigos. À boleia da sua Troti e com o seu relógio mágico, viverá muitas aventuras com o público mais novo, que ficarão na memória de todos.

De uma forma divertida e lúdica, irá partilhar com as crianças o seu estilo de vida saudável e o seu amor pelos animais e pela natureza.

No seus espectáculos costuma explorar temas, como a reciclagem, a amizade e o respeito pela diferença, tendo como missão influenciar todos a usufruírem do que a natureza oferece, ganhando energia para brincar através de uma boa alimentação e do desporto. Desta vez, não será excepção.

Muitos são os que seguem os seus ideais, tanto que o seu disco de estreia, intitulado ‘Nina Toc Toc’, lançado em 2022, foi um verdadeiro sucesso. Deste projecto musical fazem parte canções, como ‘Jogo das Mãos’ com 323 mil visualizações no YouTube em apenas um mês, ‘A Ilha dos Sonhos’ com 288 mil visualizações, ‘Boa Noite Da Nina Toc Toc’ com 152 mil visualizações e ‘Nina Toc Toc’ com 443 mil visualizações.