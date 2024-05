“Ficamos de fora do parlamento uma vez mais”

Eram 21h27 e Roberto Almada dizia na sede do Bloco de Esquerda que estava certo que o seu partido não elegeria um deputado, no entanto ainda pedia para aguardar mais uns minutos para ter a absoluta certeza que estava fora do parlamento.

O ânimo na sede dos bloquistas está longe de ser contagiante.

Roberto Almada está no fundo da sala juntamente com Dina Letra e ambos vão analisando os dados que vão recebendo das várias secções de voto.

Aos jornalistas lamentou a derrota: “Ficamos fora do parlamento uma vez mais”.

“O BE já passou por isto duas vezes e sempre recuperou e também vamos recuperar desta vez”, reagia, prometendo continuar a dar apoio à coordenação liderada por Dina Letra.