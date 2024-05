Limpeza profunda na Vereda do Pico do Areeiro

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza levou a cabo, recentemente, uma operação de limpeza profunda da Vereda do Pico do Areeiro, que contemplou ainda pequenos recantos e veredas adjacentes do percurso classificado.

Segundo nota à imprensa, tratou-se de uma limpeza complementar realizada pelos operacionais do Instituto além daquela que já é feita quinzenalmente. "Durante um dia os elementos afetos ao IFCN percorreram o percurso e efetuaram recolha de lixo nas bermas recolhendo papéis e plásticos. Esta acção foi essencialmente direccionada para bermas, recantos e veredas não principais", indica o IFCN.

O abandono de lixo nas serras continua a ser uma preocupação do IFCN, que tem difundido informação nesse sentido e tem proporcionado, na entrada e saída dos principais percursos, infraestruturas de apoio, incluindo casas de banho, para que ao longo dos percursos não exista abandono de lixo. IFCN

O instituto apela a todos os utilizadores dos percursos pedestres e dos espaços protegidos que não abandonem lixo, principalmente papel e plástico. "Embora existam funcionários que periodicamente percorrem e recolhem lixo nos percursos não o conseguem efectuar em todos os recantos e margem dos mesmos", termina.