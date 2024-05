Viatura avariada congestiona trânsito em Santa Rita

Uma viatura avariada está a condicionar, a esta hora, o tráfego rodoviário na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, mais precisamente na subida de Santa Rita.

Foto Google Maps

A paralisação dá-se a partir do km 10.6 e já se prolonga por mais de 2 km, praticamente condicionando as entradas no nó de Câmara de Lobos.

No restante do trânsito nada a assinalar.