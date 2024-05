Cafôfo defende condições de vida mais dignas para os idosos

No âmbito da caravana que o PS está a efectuar esta quarta-feira à volta da ilha da Madeira, apresentando algumas das soluções que tem para os problemas dos madeirenses, Paulo Cafôfo defendeu condições de vida mais dignas para os idosos.

"Aquelas pessoas que toda a vida trabalharam e cuidaram de nós merecem que agora sejamos nós a cuidar delas e a garantir que vivem com dignidade”, afirmou Paulo Cafôfo, há pouco, no Porto Moniz, neste que é um concelho com uma população maioritariamente idosa.

O candidato do PS às eleições legislativas Regionais do próximo domingo elogiou o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela autarquia local junto desta faixa etária e aproveitou para dar conta do compromisso de, se o PS for Governo, aumentar o Complemento Regional para Idosos para 150 euros por mês.

Trata-se, como explicou, de um montante anual de 1.800 euros que se revela fundamental para ajudar aquelas pessoas que auferem de pensões mais baixas a enfrentarem o custo de vida elevado e a poderem fazer face às despesas.

"Não podemos continuar a ter pessoas que, quando chega o fim do mês, têm de optar por comprar os medicamentos ou os bens de supermercado. Nesta fase mais avançada, os nossos idosos têm de ter direito a viver com dignidade e com tranquilidade", disse Paulo Cafôfo, fazendo notar que uma sociedade também é avaliada pela forma como trata os seus mais velhos.