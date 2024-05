Imagens mostram o festival de encerramento do 'Ponto e Vírgula' e do 'A Tua Vez'

A Quinta Magnólia voltou a ser palco do 'festival' de encerramento do 'Ponto e Vírgula'. A cerimónia de fecho da nona edição do projecto juntou também os vencedores dos concursos do suplemento 'A Tua Vez'.

Os promotores do projecto, - o Governo Regional, representado pelo chefe do executivo, Miguel Albuquerque, e o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, o director-geral e editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, e o gestor do Plaza Center Madeira, Vitor Rodrigues -, presidiram à cerimónia.

O concurso 'Grande Ideia' do 'Ponto e Vírgula' premiou os autores dos melhores trabalhos nas categorias de poesia, conto, fotografia, investigação histórica, reportagem, vídeo, ilustração e podcast.

A participação no suplemento 'A Tua Vez' também rendeu prémios, com os autores das quatro capas a receberem um prémio de 40 euros, patrocinado pelo PLAZA Madeira. A WTF premiou a sua ilustração favorita com um iphone 13.