Causa solidária junta 60 atletas na Quinta do Padel

Sessenta atletas praticantes de Padel "aceitaram o repto lançado pela Quinta do Padel e pela Associação Play4Children e juntaram-se à causa solidária de ajudar 6 crianças com deficiência motora". O evento aconteceu este sábado, 25 de Maio.

"Foi num ambiente descontraído onde imperou a boa disposição e muita animação, em que o grande vencedor do evento foi o fairplay demonstrado por todos os participantes, unidos pela causa de ajudar estas 6 crianças, através das verbas angariadas que reverteram para tratamento intensivo", conta a organização.

"O torneio contou ainda com a parceria da Delegação Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro", sendo que "em prova, estiveram 12 equipas mistas (masculinos e femininos)".

Segundo a organização da Quinta do Padel, fica registada "a adesão massiva a esta causa solidária e não podíamos estar mais satisfeitos com o resultado. Aliar a prática desportiva à nobre causa de ajudar quem mais necessita, é um dos objetivos da Quinta do Padel e. por esse mesmo motivo, uma palavra agradecimento à Associação Play4Children por nos ter escolhido como seus parceiros e pretendemos continuar a apoiar iniciativas como esta", garante citado pela nota.

Refira-se que "o evento Play4 Children Padel Cup faz parte do circuito, onde se incluem várias cidades como Porto, Coimbra, Lisboa, Évora, Algarve, Madrid" e que "chega agora à Madeira, onde a prática desta modalidade desportiva continua a registar um crescimento exponencial".

Além dos atletas, "estiveram presentes o CEO da Quinta do Padel, Eliano Marques, o presidente da Associação Play4Children, Fernando Domingues, e o presidente da Delegação Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa", conclui.