Professores querem maior valorização da profissão

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) renova o empenho na valorização e significação da classe docente da Região, tendo já preparadas várias iniciativas para o quadriénio que agora se inicia.

Ao DIÁRIO, Francisco Oliveira, que foi reconduzido, no passado dia 15 de Maio, para mais um mandato à frente daquela estrutura sindical, reafirmou os objectivos que foram traçados para o período de 2024 a 2028, apontando como prioridade a regularização da carreira, uniformizando as diferentes situações resultantes das mudanças legislativas recorrentes nos últimos anos.

Nós queremos regularizar a carreira, esse é um aspecto fundamental, e há muitas matérias sobre as quais temos de nos sentar à mesa para negociar. Francisco Oliveira, coordenador do SPM

Na lista de primeiros afazeres, o coordenador do SPM coloca, também, a promoção do bem-estar da classe docente e o combate ao envelhecimento dos professores, mostrando preocupação com o desgaste acentuado registado já a partir dos 45 anos de idade, conforme revelou o estudo sobre o tema recentemente apresentado.

“Nós queremos combater este desgaste e encontrar, a nível regional, medidas que permitam aos professores ter uma vida profissional equilibrada”, sustenta o coordenador do Sindicato, apontando, também que a renovação é uma prioridade, facilitando a entrada de novos profissionais.

Estudo sobre o desgate na profissão docente foi apresentado na semana passada. , Foto SPM

Neste último aspecto, Francisco Oliveira realça a carência de docentes em alguns grupos disciplinares, nomeadamente nas áreas de Informática, Geografia, História, Filosofia, Português, Educação Especial, entre outras.

“Ao nível da resolução do problema, está a ser feito muito pouco. E onde podemos ir buscar mais professores? Nós sabemos que, neste momento, as universidades, a nível nacional, formam apenas 20% dos professores que fazem falta para os próximos anos. Isso é assustador”, realça o coordenador, apontando, entre as diferentes medidas a implementar rapidamente, o fomento da fixação dos professores que fazem parte do sistema, na qualidade de contratados.

Esta seria uma forma de evitar a fuga de docentes para outras profissões, mas também para outras regiões do País, como é comum acontecer. Particularmente este ano, Francisco Oliveira receia que essa situação seja mais evidente, atendendo ao número de professores a leccionar na Madeira que concorreram no concurso nacional, procurando uma vaga no continente.

“Nós sabemos que há muitas vacas no continente e as pessoas concorreram. E nas listas provisórias já vemos centenas de professores da Madeira. Esperemos que o Governo dê garantias a estes professores de que vai resolver estes problemas, para eles não ‘fugirem’”, defendeu.

A par disso, o sindicalista defende a criação de condições, na Universidade da Madeira, para a profissionalização de quem tem formação nas diferentes áreas carenciadas, mas não possui a componente pedagógica. “É fundamental que abram os dois anos de mestrado para a grande maioria das áreas disciplinares, sobretudo as que têm mais carência”, diz.

Francisco Oliveira defende, igualmente, um "discurso positivo" da carreira docente, de modo a cativar os mais novos para seguirem esta profissão.

Confrontado com o actual cenário político da Região, Francisco Oliveira acredita que “independentemente do governo que venha a resultar da actual conjuntura”, e tendo em conta que durante a campanha eleitoral e nos debates realizados praticamente todas as forças políticas mostraram abertura e preocupação com a classe docente, as reivindicações dos professores serão atendidas. “Este será um mandato de concretização de algumas lutas que há muito vimos travando”, afiança o sindicalista.

Hoje, pelas 18h30, na sede do Sindicato dos Professores da Madeira, tomarão posse os novos corpos gerentes, de que fazem parte o próprio Francisco Oliveira, coordenador do SPM; Jaqueline Vieira, como vice-coordenadora; João Sousa, na qualidade de presidente da Mesa da Assembleia Geral; e Cristina Trindade, que preside ao Conselho Fiscal.

Nesta cerimónia de tomada de posse estarão presentes a presidente do Conselho Nacional da FENPROF, Manuela Mendonça, o secretário-geral adjunto da FENPROF, José Feliciano Costa, e representantes de outras organizações sindicais.

Mas há outras iniciativas na agenda de hoje.

Agenda

09h00 - reunião da Comissão Permanente da Assembleia Legislativa da RAM, que será presidida por José Manuel Rodrigues, e contará com a presença dos vice-presidentes e de um deputado indicado por cada um dos partidos.

09h30 – reunião semanal do executivo da Câmara Municipal do Funchal.

10h00 - sobe à cena o espetáculo ‘O Tesouro Misterioso’, que assinala o Dia Mundial da Criança. A iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia terá sessões nos dias 29 e 31, direccionadas para os estabelecimentos de educação da Região. O auditório do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, foi o palco escolhido.

11h00 – o Conservatório – Escola das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode promove uma iniciativa para os seus alunos e professores que visa assinalar o 5.º centenário do nascimento de Luís de Camões.

11h00 - Miguel Albuquerque visita a empresa AUDIRAM – Serviços de Contabilidade, Lda.

12h00 - o Representante da República para a Madeira, Ireneu Cabral Barreto, indigita Miguel Albuquerque para formar Governo, na sequência das Eleições Regionais do último domingo.

13h00 - apresentação do ‘Festival Panda’, um evento que terá lugar no dia 1 de Junho, no Parque de Santa Catarina, para assinalar o Dia Mundial da Criança.

15h00 - no âmbito do Escolartes 2024, a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz apresenta, no Centro de Congressos da Madeira, o teatro musical inclusivo ‘A Magia das Artes II’.

15h30 – tem lugar a sessão de encerramento do I Congresso Internacional de Municípios Promotores de Empreendedorismo, no CCIF - Centro Cultural de Investigação do Funchal.

17h30 - celebrações das bodas de prata episcopais D. António Carrilho, na Sé do Funchal. Para as 20 horas está agendado um jantar, no Seminário Diocesano.

18h00 - sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, abordando a obra ‘No Feminino - Rituais de Passagem: O casamento’, o volume 6, da colecção ‘Cadernos de Campo’, do Museu Etnográfico da Madeira.

18h00 - lançamento do livro ‘O Longo Rio Dniepre’, de Carlos Nogueira Fino, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira. A apresentação ficará a cargo de Liliana Rodrigues.

Efemérides

1943 - II Guerra Mundial. Os japoneses são derrotados por forças dos Estados Unidos da América (EUA) na batalha de Attu, nas Ilhas Aleutas.

1953 - O cume do Monte Evereste é atingido pela primeira vez pelos alpinistas Edmond Hillary, da Nova Zelândia, e Tenzing Norgay, do Nepal.

1961 - Pela primeira vez depois da II Guerra, a República Federal da Alemanha é autorizada, pelos aliados, a construir navios de guerra.

1985 - Final da Taça europeia de futebol, no estádio de Heysel, Bruxelas. Apoiantes do Liverpool atacam adeptos da Juventus, uma hora antes do início do encontro. Morrem 38 pessoas.

Foto DR/Arquivo

1986 - A nova bandeira da Comunidade Económica Europeia (CEE), um círculo de 12 estrelas sobre fundo azul, é içada no exterior edifício Berlaymont, a sede da Comissão Europeia, em Bruxelas.

1990 - Boris Yeltsin é eleito Presidente da Federação Russa.

1996 - Benjamim Netanyahu, dirigente do partido conservador Likud, é eleito primeiro-ministro de Israel.

Foto DR/Arquivo

2005 - Os franceses rejeitam, em referendo, o Tratado Constitucional Europeu com 54,87 por cento dos votos.

2006 - Os 25 Estados-membros da União Europeia chegam a acordo sobre a diretiva de liberalização dos serviços para remover barreiras legais e administrativas aos prestadores de serviços que queiram atuar noutros países.

2014 - Os Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da Bielorrússia, Alexandre Lukachenko, e do Cazaquistão, Nursultan Nazarbaiev, assinam, em Astana, capital do Cazaquistão, um acordo para a criação de uma União Económica Eurasiática, que deve entrar em vigor a 01 de janeiro de 2015.

2019 - A Polícia Judiciária detém, na operação Teia, o presidente do Instituto Português de Oncologia do Porto, um autarca de Santo Tirso e outro de Barcelos, e uma empresária por corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio.

2020 - O Governo aprova, em Conselho de Ministros, a terceira fase do plano de desconfinamento, com restrições e regras especiais para a Área Metropolitana de Lisboa, devido ao aumento de casos de covid-19.

2022 - O Benfica consegue o maior feito da história portuguesa no andebol ao nível de clubes, ao bater os alemães do Magdeburgo por 40-39, após prolongamento, conquistando a Liga Europeia de andebol, na Altice Arena, em Lisboa.

Foto DR/Arquivo

