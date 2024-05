PAN compromete-se com a valorização dos jovens no futuro da Região

O PAN Madeira, através da candidatura 'Força da Natureza', encabeçada por Mónica Freitas, esteve esta tarde junto à Universidade de Madeira e nas imediações da Escola Secundária Francisco Franco em contacto direto com os jovens, numa campanha de sensibilização para a importância do voto.

Aproveitando essa ocasião, o PAN fez saber junto dos mais novos que defende a valorização da juventude e a sua inclusão activa nas decisões da Região, quer no âmbito comunitário como no político. "Fazer política passa por legislar e criar condições para que o futuro seja preparado da melhor forma possível. É, assim e precisamente, para os jovens que estamos a projectar uma região e o Partido acredita e luta por uma sociedade onde os mesmos sejam ouvidos, tidos em consideração e valorizados de forma activa e justa", disse Mónica Freitas, acrescentando que existem vários dogmas sociais que ainda põem a juventude de parte e continuam a abrir precedente para que estes sejam "explorados, mal pagos e tornados redundantes" e que tudo isso seja normal. "O PAN é totalmente contra isso e lutará sempre pela sua valorização", sublinhou.

"Os jovens continuam a ser dos grupos mais vulneráveis da nossa Região. Todo o pressuposto de criar um mundo melhor do que aquele que herdamos foi por água abaixo e é esta juventude que tem de arcar com consequências das más decisões e das más políticas do eixo tradicional da governação. O PAN quer uma Região que receba, valorize e ouça os jovens. Inexperiência não é sinónimo de mediocridade e todos os jovens merecem ser tomados em consideração. A renovação de cargos, a independência financeira e a capacidade de se fixarem deveriam ser prioridades para o próximo governo regional", referiu a deputada.

Não obstante, o PAN também deixou claro que defende a aposta nas alterações dos regulamentos de estágios "de modo que cessem, imediatamente, os abusos que ainda ocorrem e onde o trabalho seja valorizado e feito de forma humana".

"Comprometemo-nos também na criação de incentivos para a reconversão dos estágios em contratos sem termo, garantindo o aumento da contratação efectiva. Entre várias outras medidas, defendemos a urgente criação de um pacote de incentivos e bonificações à compra da primeira casa, mminimizando os efeitos da especulação imobiliária e da perda do poder de compra", adiantou Mónica Freitas.