Auditório do Centro de Congressos da Madeira recebe ESCOLartes 2024

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, apresenta o ESCOLartes 2024, uma iniciativa da Direcção de Serviços de Educação Artística que terá lugar nos dias 28 e 29 de Maio, às 15h00, no Auditório do Centro de Congressos da Madeira (Casino).

Este evento reúne, em simbiose artística, o teatro, a música, a dança e a multimédia e envolve cerca de 445 alunos dos ensinos básico e secundário, indica nota à imprensa.

No dia 28 de Maio, será apresentado o Projeto ECOs, um projecto conjunto das escolas EB1/PE/C da Nazaré, EB1/PE do Arieiro e Lombada e EB1/PE de São Martinho, no qual participam 156 alunos do 1.º ciclo. Este projecto nasceu da oportunidade de revitalizar uma iniciativa desenvolvida em 2004: 'Reduzir, reutilizar, musicar pela escola da Nazaré'. Passados 20 anos, a EB1/PE do Arieiro e Lombada e EB1/PE de São Martinho juntam-se a esta iniciativa para reivindicar a importância de ouvir o silêncio da natureza e a necessidade de preservá-la, promovendo um estilo de vida sustentável que respeite a natureza e a humanidade, com o propósito de criar eco e envolver toda a comunidade neste desígnio supremo de preservar a VIDA. Transformar o silêncio em grito e inspirar ações concretas em prol da sustentabilidade". Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

E acrescenta: "Seguidamente, as escolas EB1/PE dos Ilhéus – Coronel Sarmento, EB1/PE da Achada, Colégio Salesianos Funchal e Escola Dona Olga de Brito irão apresentar o Conto Infantil ‘'Lauri, a Fada da Madeira’'. Sobre o conto: 'Lauri é uma pequena fada da Madeira. Viu a ilha nascer e sempre aqui viveu! Ajudou a transformar a ilha naquilo que muitos consideram a pérola do Atlântico ou o Jardim Flutuante. Lauri testemunhou a chegada dos primeiros navegadores portugueses. Está sempre pronta a ajudar e preocupada com tudo o que pode ameaçar a sua ilha. Os incêndios são uma das principais desgraças que assolam a Madeira! Haverá alguma solução? Alguma esperança para o futuro?'".

No dia 29 de Maio, a EBS de Santa Cruz apresentará o Teatro Musical Inclusivo 'A Magia das Artes II', dando continuidade à temática do espetáculo com a qual participaram na edição anterior do ESCOLArtes. A história, inspirada em personagens icónicas das histórias 'Aladino' e 'O Rei Leão' de Walt Disney, põe em cena duas empregadas insatisfeitas com a vida, que pedem insistentemente ao Génio libertado pela lâmpada que lhes conceda os três famosos desejos. Porém, o Génio irá criar situações para que as empregadas e o próprio público percebam que a magia para alcançar os desejos está no empenho pessoal e na forma como enfrentam os desafios. O irreverente Simba terá igualmente um papel de destaque, recordando os conselhos do Pai para encontrar o seu caminho e ganhar a confiança necessária para se tornar um verdadeiro Rei. Este espetáculo multidisciplinar promete encantar e emocionar o público, celebrando os valores do Amor, da Liberdade e da Empatia". Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Este é um evento de entrada gratuita, sujeito a reserva através do contacto telefónico 291145756. Os espectáculos serão gravados pela RTP Madeira e a data transmissão será anunciada posteriormente.