Cerca de 300 atletas correm no 'Trail da Calheta' no domingo

Decorre no próximo domingo, dia 2 de Junho, a quarta edição do 'Trail da Calheta', prova que tem cerca de 300 atletas inscritos no total das duas corridas.

O evento, organizado pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, em parceria com o Clube Estrela da Calheta, foi apresentando esta terça-feira, numa conferência de imprensa que decorreu ao final da tarde no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

António Quinta, director técnico da prova, explicou que o 'Trail da Calheta' volta a contar com duas corridas, uma mais longa, com cerca de 27 quilómetros, e outra mais curta e acessível, com 12 quilómetros. Ambas terminam na Vila da Calheta. “Estão reunidas as condições para uma fantástica manhã e início de tarde de domingo”, salientou Luís Freitas, presidente do Clube, deixando o convite a todos os atletas e respectivos acompanhantes para que aproveitem a oportunidade de passar o dia na Calheta, desfrutando de tudo o que o concelho tem para oferecer, desde o bom clima, às praias e restauração existentes.

Nélio Parreira, da Associação de Atletismo da Madeira, vincou que este ano a prova tem a particularidade de contar para o Campeonato Regional de Trail Sprint.

Já o vereador Aleixo Abreu, com o pelouro do Desporto, manifestou-se satisfeito por ver acontecer mais uma grande prova no concelho. Destacou, por outro lado, todo o empenho do Clube Estrela da Calheta na organização de “eventos de qualidade” que para além de incentivarem os atletas à prática desportiva ajudam também a alavancar a economia local e a promover o concelho.