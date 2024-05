Conferência e música assinalam 500 anos de Camões

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode vai celebrar os 500 anos do do nascimento de Luís de Camões, no dia 29 de Maio, pelas 11 horas, no seu Salão Nobre. A programação vai incluir uma conferência e momentos musicais protagonizados por alunos de canto.

"Este evento pretende, sobretudo, celebrar a herança cultural portuguesa, que transcende fronteiras, enriquecendo o entendimento da influência de Luís de Camões tanto na lírica como na música. Será uma interação que enaltece o património literário e musical lusófono, fortalecendo e perpetuando o legado que este grande poeta nos deixou, já que muitas vezes, Camões incorporou referências musicais nos seus poemas. Deste modo, o Conservatório pretende proporcionar uma experiência enriquecedora, permitindo aos participantes apreciar a beleza da poesia camoniana, num formato artístico diferente", indica nota à imprensa.

‘Imagens de mulher na lírica tradicional camoniana’ é o tema da conferência protagonizada por Maria Teresa Nascimento, presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira e investigadora do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos.

O evento será abrilhantado por momentos musicais, dinamizados por alunos de canto do Conservatório, sob orientação do professor Alberto Sousa. A lírica camoniana, caraterizada pela profunda sensibilidade e riqueza de linguagem, que combinam a tradição clássica com as experiências pessoais do poeta, será apresentada na forma de '3 Redondilhas de Camões', musicadas por Croner de Vasconcellos, compositor neoclássico português.