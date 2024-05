PS e Cafôfo querem muito 'virar a página'

A análise à campanha do PS deve de ser feita em duas vertentes: comunicação / conteúdo político.

Do ponto de vista da comunicação, Paulo Cafôfo, seguramente aconselhado por profissionais, decidiu pegar em quatro ou cinco frases e ideias e repeti-las até à exaustão, com destaque para o ‘slogan’ de campanha: ‘Virar a página’. Tanto repetiu que começou a entrar no que, em comunicação de Marketing pode ser considerado efeito boomerang, isto é, ser contraproducente para os objectivos de camunicação.

Ainda na área da comunicação, o PS tentou capitalizar a imagem do líder nacional, Pedro Nuno Santos, e da candidata ao parlamento europeu, Marta Temido. Aliás, foram duas campanhas numa, no último fim-de-semana: Regionais e Parlamento Europeu.

Na rua, Cafôfo e o PS estão a ter boa aceitação, mas o fenómeno de 2019 não se repete. Aliás, isso mesmo admitiu o presidente do PS-Madeira.

Ainda assim, e aqui entramos na segunda vertente da análise, Paulo Cafôfo procura a bipolarização, que tanto favoreceu o PS em 2019: ‘Eu ou Albuquerque’; ‘O PS ou o PSD. PSD mais o Chega, a Iniciativa liberal e o CDS’.

Neste aspecto, Cafôfo traçou duas linhas vermelhas: PSD e Chega, mas não recusou entendimentos com o CDS e com a IL.

Quanto a ideias, o presidente do PS e cabeça-de-lis promete quase tudo, difícil de concretizar, e dá uma atenção especial aos funcionários públicos. Estes, com grande peso eleitoral. Garante que não haverá saneamentos, se o PS liderar o próximo Governo Regional, e que terão melhores condições de progressão nas carreiras.

Ainda em promessas garante: ajudas à compra de habitação pelos jovens; ferry todo o ano; educação gratuita para todas as idades; apoios aos agricultores e pescadores; resolução das listas de espera na saúde; baixa de impostos (IVA e IRS de imediato); subsídio de insularidade...

Ainda assim, garante: agora, depois da instabilidade, se se vive, da responsabilidade do PSD, estabilidade só com o PS.

Os momentos altos da campanha socialista foram, seguramente, as arruadas no centro do Funchal, primeiro com Pedro Nuno Santos e, agora, com a ‘prata da casa’.

É chegado o momento de virar a página na Região Paulo Cafôfo

A frase, que se destaca, com resultados que veremos no domingo, foi: ‘Virar a página’, nas suas múltiplas variações.