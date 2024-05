"O PAN está muito orgulhoso dos resultados desta noite", foram as primeiras palavras de Mónica Freitas no rescaldo dos resultados destas Regionais, que revalidaram a representação parlamentar do PAN na Assembleia Legislativa da Madeira.

PAN reelege Mónica Freitas Quis o eleitorado que, com 1,86 % (2.531 votos), Mónica Freitas fosse reeleita deputada ao parlamento madeirense. O PAN consolida, assim, a sua posição no panorama político regional.

Para a deputada agora reeleita, "o PAN provou em Setembro de 2023 que é um partido responsável, ponderado e que faz falta na Assembleia Legislativa Regional".

Questionada pelos jornalistas se, face à vitória do PSD sem maioria absoluta e à abertura ao diálogo manifestada por Miguel Albuquerque, o PAN está disponível para renovar o acordo de incidência parlamentar, Mónica contornou a questão.

Quem decidiu o futuro da Região esta noite foram os madeirenses e porto-santenses e foram eles que legitimaram e escolheram quem são as deputadas e os deputados que querem ver representados na Assembleia Legislativa Regional (...). Aquilo que o PAN assumiu em 2024 continua a assumir hoje: o nosso foco era reeleger e manter uma voz activa na Assembleia Legislativa Regional. E neste momento estamos muito felizes por termos alçando este resultado

"Esta noite apenas queremos festejar, finalmente, como merecemos", rematou.