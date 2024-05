Viagens caras antecipam chegada de patinadores à Região

O facto das viagens aéreas estarem a preços mais altos, os patinadores de 15 países que vão participar no Roller Skate e no Madeira Marathon já começaram a chegar à Região. Ao todo serão cerca de 205 atletas e ontem parte destes já realizaram os primeiros testes à pista dos Prazeres onde no sábado vão participar no Calheta Roller Skate.

Antes, na quinta e na sexta-feira, a pista do Faial acolhe o “XII Biosfera Roller skate”, outro Torneio Internacional de Patinagem de Velocidade. No domingo de manhã será a vez do Madeira Marathon que conta para o circuito mundial.

Ontem à tarde foi possível assistir ao treino de jovens atletas onde estavam sete nacionalidades presentes a treinar juntamente com os patinadores dos clubes madeirenses, o que na opinião de Alípio Silva, organizador e treinador do CDRPrazeres “permite oferecer uma experiência única e outra competitividade internacional que de outra forma seria impensável", precisou o técnico.

À parte da competição adiantou ainda que “os atletas estrangeiros estão adorar a qualidade da pista” e a primeira impressão que tiveram, sublinha, “é que a ilha é espectacular do ponto de vista paisagístico”, factor importante também para a organização, “uma vez que cada atleta será promotor da nossa ilha, outro objectivo que tínhamos quando decidimos organizar em 2012 este tipo de evento desportivo”, afirmou ainda decorria o treino com algumas dezenas de praticantes na pista dos Prazeres.

Para a estatística, na Região, já estão patinadores do Paraguai, Venezuela, Holanda, Colômbia, Espanha, Inglaterra e Dinamarca, e notava-se a mescla de nacionalidades também pelos vários idiomas no habitual convívio social que iam tendo partilhando as primeiras sensações do treino e das viagens que tiveram para chegar à Madeira.