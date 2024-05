Professora da UMa distinguida pelo Instituto Superior Técnico

O Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa anunciou a distinção de cerca de 400 docentes como 'Excelentes' no ano lectivo de 2022/2023. Entre os reconhecidos está a professora Vanessa Cesário, cujo trabalho na Unidade Curricular de Tecnologia e Sociedade do IST foi avaliado como "excelente" pelos próprios estudantes, devido à sua abordagem dos dilemas éticos no desenvolvimento de produtos de tecnologias de informação e comunicação.

Vanessa Cesário, atualmente vinculada à Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, foi homenageada pelo impacto positivo e significativo que tem na formação dos seus alunos.

Esta distinção realça o compromisso da docente com o ensino e a sua dedicação em proporcionar uma educação de alta qualidade.

A entrega dos diplomas de Excelência ocorreu no Dia do Técnico, celebrado hoje, no Técnico Innovation Center.

Vanessa Cesário é a única professora da UMa a ser premiada no evento que decorre em Lisboa.