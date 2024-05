PS e JPP querem formar governo

Paulo Cafôfo e Élvio Sousa chegaram a compromisso conjunto e vão levar solução ao Representante da República.

Os dois responsáveis vão assinar uma "declaração de princípios" e "encetar diálogo com os partidos, à excepção do PSD e do Chega" para viabilizar um governo entre PS e JPP.

Paulo Cafôfo, o primeiro a falar, lembrou que os dois partidos tiveram mais votos e deputados do que o PSD.

Cafôfo apela à responsabilidade dos outros partidos, CDS, IL e PAN para viabilizarem este governo.

Elvio Sousa garantiu que os dois partidos estão preparados para governar.