“É a democracia a funcionar na sua plenitude”

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) diz-se bem com a sua consciência e garante que o seu partido cumpriu o seu papel, enquanto “partido de acção” que é. Não se sente um derrotado e sobre a indigitação de Miguel Albuquerque para formar governo, Élvio Sousa diz ser “a democracia a funcionar na sua plenitude”.

Perante o caminho já apontado por Ireneu Barreto, o líder do JPP diz desejar “estabilidade social e económica para a Região”, lembrando que a Madeira “já está há muito tempo sem orçamento”.

“Esta instabilidade foi desnecessária, as eleições foram desnecessárias”, adianta. E embora se mostre contente com o resultado alcançado, rejeita qualquer euforia, preferindo, antes, manter a humildade que diz ser característica do JPP.

Sobre a recursa pelos outros partidos da proposta apresentada em conjunto com os socialistas, o gaulês diz não perceber que o pretendem algumas forças políticas regionais. “Não foi uma solução que ganhou simpatia dos outros partidos, mas nós tentamos. Agora, a solução de viabilidade, se não desejaram esta, vão desejar outra. Porque, ao dizer não aos dois, eu pergunto qual é a solução para a Região… são eleições outra vez? Há partidos aí que estão sentados no divã e que dizem que nem um, nem outro”, aponta Élvio Sousa.

Quanto às críticas de que o JPP tem sido alvo desde ontem, após o anúncio de entendimento com o PS, o secretário-geral do partido desvaloriza as posições veiculadas nas redes sociais ou em fóruns na Internet. Nas suas contas, feitas com base nos contactos que tem recebido, cerca de 80% das pessoas com quem tem falado apoiam a solução apresentada na segunda-feira; os restantes 20% têm manifestado “preocupação” ou mesmo “discordância” com a opção seguida. "Nós fomos audazes, e isso tem o seu risco", reconhece, não mostrando arrependimento pela decisão tomada.

Já sobre a reunião da comissão política do partido que decorreu no final desta terça-feira, Élvio Sousa disse terem sido abordados “assuntos internos”, entre os quais a preparação das próximas Eleições Autárquicas. Foi feita, também, “uma leitura dos resultados eleitorais” do último domingo.