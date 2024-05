JPP lembra que “mais vale manjar uma côdea de pão em paz do que participar num banquete com ansiedade”

“Mais vale manjar uma côdea de pão em paz, do que participar num banquete com ansiedade”. O deputado e cabeça-de-lista do JPP, Élvio Sousa, inspirou-se no escritor grego Esopo, para deixar uma mensagem política enigmática na sua página no Facebook, no ‘day after’ às eleições regionais da Madeira.

Na noite eleitoral, o candidato e porta-voz do JPP fez tabu quanto à decisão do partido relativamente a eventuais coligações, acordos de incidência parlamentar ou entendimentos partidários, isto depois do presidente e candidato do PS, Paulo Cafôfo, ter valorizado o facto de PS e JPP juntos somarem mais votos do que o PSD.

“Existe a possibilidade de construir, com acordo partidário, um novo governo de estabilidade”, transmitiu Paulo Cafôfo, acreditando que “os resultados demonstram que é possível uma mudança de Governo”, com o PSD fora dessa equação.

Desde logo, o JPP - considerado o grande vencedor destas ‘regionais’ - colocou de parte uma solução governativa com o PSD de Miguel Albuquerque, mas nada disse quanto a um entendimento com os socialistas. “Nós hoje [ontem] não temos que atender chamadas de nenhum partido, porque a noite é a melhor conselheira. Amanhã [hoje] eu costumo levantar-me às 5, 6 da manhã, se quiserem podem ligar”. No fim, deixou apenas uma garantia: “A Madeira não vai ficar ingovernável com a nossa posição”.

O PS e o JPP, juntos, têm 20 deputados, ficando a quatro da maioria absoluta do parlamento, mas o líder regional socialista tem como objectivo "construir um novo governo com estabilidade" e vai "encetar contactos" com os partidos com representação parlamentar, excluindo dessas conversas PSD e Chega.

Um Governo Regional sem Miguel Albuquerque é também uma das condições impostas pelo Chega para apoiar o executivo social-democrata. Se o presidente do PSD/Madeira ficar terá de "ter a coragem" para governar sem maioria, segundo o líder regional do Chega, Miguel Castro.

O CDS-PP já admitiu estar disponível para dialogar com todos os partidos, mas avisou que não voltará a integrar o executivo.

Também a IL reafirmou que não vai fazer acordos com ninguém, embora tenha disponibilidade para negociar caso a caso, enquanto o PAN, manifestando-se como "um partido de abertura, de diálogo, de construção", assegurou que não deixará "ninguém de parte" e pensará "sempre naquilo que é o melhor" para a Região.

O PSD/Madeira voltou a vencer no domingo as legislativas regionais sem conseguir, pela terceira vez consecutiva, a maioria absoluta, mas afirmou-se disponível para assegurar um "governo de estabilidade", enquanto o PS considerou haver margem para construir uma alternativa.

Segundo os resultados oficiais provisórios da noite eleitoral divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PSD elegeu 19 deputados (36,13%, 49.103 votos) e o CDS dois (3,96%, 5.384 votos), quando no ano passado, em coligação, conseguiram, respectivamente, 23.

As eleições antecipadas ocorreram oito meses após o mais recente sufrágio, depois de o Presidente da República ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em Janeiro, quando o líder do Governo Regional, Miguel Albuquerque, foi constituído arguido num processo sobre alegada corrupção e pediu a demissão, deixando o executivo em gestão.

Depois de uma votação com 46,60% de abstenção (de entre 254.522 eleitores inscritos), o social-democrata diz-se agora disponível para negociar com "todos os partidos com assento parlamentar", excluindo o PS, e assegurar um "governo com estabilidade".