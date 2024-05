Incerteza total adia solução de governo

PSD foi o mais votado, mas ficou a 5 deputados da maioria absoluta. Albuquerque garante que vai apresentar Executivo estável. PS segura 11 lugares e ainda sonha com 'arranjo' alternativo. JPP quase duplica mandatos e faz tabu sobre eventuais acordos. Chega não cresce mas mantém o mesmo número de parlamentares, como o PAN e IL. CDU e BE fora da Assembleia. Resultados obtidos em linha com a sondagem do DIÁRIO e TSF. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta segunda-feira, 27 de Maio.

