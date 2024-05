Iniciativa Liberal deita por terra aspiração de Paulo Cafôfo

“Connosco não conte”. A mensagem é clara, Nuno Morna fechou esta noite a porta a uma solução de Esquerda. Se depender da Iniciativa Liberal a Madeira vai manter-se com governação à Direita, até porque, disse o cabeça-de-lista, seria de certa forma ir contra a decisão do eleitorado.

“Nós ouvimos há pouco Paulo Cafôfo dizer que ia falar com tudo e mais alguma coisa de maneira a poder equacionar uma solução de governo que não incluísse nem o Chega nem o PSD. Connosco não conte. Não vale a pena ligar, não vale a pena marcar conversas. Nós temos os nossos princípios, não abdicamos deles” declarou, há pouco. Para Nuno Morna, a solução do PS é “uma solução tipo albergue espanhol”, na qual não está disponível para alinhar.

“Não estamos aqui para até de alguma maneira ir contra aquilo que foi a decisão do povo madeirense. O povo madeirense decidiu dar uma maioria clara a um partido e esse partido é que tem de ter a responsabilidade de criar uma solução de governo”, declarou.

Para o líder do partido, não se trata de manter o PSD no governo, mas de não alinhar numa alternativa que no seu entender não tem sentido nenhum. “Eu não vejo a Iniciativa Liberal a negociar com o PS seja o que for, estamos nos antípodas uns dos outros; não vejo a Iniciativa Liberal a negociar com o JPP seja o que for porque também estamos nos antípodas uns dos outros. E a partir daí, íamos conversar para quê? Mais uma conversa de surdos? Não obrigado”. E renova o compromisso de ser parte de soluções, mas no parlamento, ponto a ponto, caso a caso.

“Isto parece que abriu um leilão, no qual nós não queremos participar. Não somos objecto deste leilão, seja ele por intermédio do PSD, seja do Partido Socialista, e ou do próprio JPP que parecem ser quem vai dirigir nos próximos tempos ou nas próximas semanas uma possível solução onde se vai dar de tudo a todos. Connosco não contem”, concluiu.