Perda do deputado da CDU deixa “povo com menos meios para as suas reivindicações”

O cabeça-de-lista da CDU, Edgar Silva, assumiu, esta noite, que a força que lidera não atingiu os seus objectivos nestas eleições regionais e considerou que a perda do mandato de deputado “é um factor que pesará mais negativamente na vida política desta Região e em particular na defesa dos trabalhadores e do povo”.

“Não é novo o facto da CDU perder representação parlamentar. Mas é factor muito desfavorável. É um factor adverso para o povo, para dar voz aos direitos de quem trabalha.

O povo fica com menos meios e os direitos de quem trabalha ficam mais condicionados e limitados. Mas é com esta força que o povo nos deu que nós vamos para o combate”, afirmou o até agora deputado da CDU.

O dirigente comunista explicou o desaire eleitoral com vários factores. Desde logo, “a campanha da CDU teve de enfrentar uma imensa disparidade de meios relativamente a algumas outras candidaturas”. Por exemplo, “o PSD tem uma votação resultante de um conjunto de instrumentalizações e de usurpação de bens e de meios públicos que lhe permitiram garantir esta vitória com maioria relativa”. A CDU foi ainda prejudicada pela dispersão de votos noutras forças políticas, algumas delas sem expressão na representação e mandados. “Houve um movimento de voto útil que de alguma forma o JPP beneficiou” e “o resultado obtido por outras forças na Região é sobretudo explicado seja pela projecção mediática da sua mensagem demagógica e populista e pela instrumentalização de sentimentos, de insatisfação e revolta acumulados por anos de política de direita, seja por uma canalização de votos de sectores descontentes com a actual liderança do PSD”.

Por fim, “houve nestas eleições uma influência significativa e relevante de toda a dinâmica” das eleições para o Parlamento Europeu, que “de alguma forma tiraram especificidade à intervenção na preparação destas eleições regionais”.