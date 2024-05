JPP “será a revelação” destas eleições

“Pelas projecções o JPP é o partido que mais cresce” e confirmar-se a projecção da Universidade Católica, divulgada às 19 horas na RTP, o JPP “será a revelação deste acto eleitoral” começou por salientar Miguel Ganança, o candidato em 7º lugar na lista do JPP.

A projecção da Universidade Católica, atribui o terceiro lugar ao JPP com um resultado entre os 16 e 19%, o que permite a eleição entre 7 e 10 deputados para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Miguel Ganança, que há oito meses, nas Regionais de 2023, não foi eleito – era 6º na lista – por menos de meia centena de votos, para já não se descose em relação a cenários de coligação. “A coligação [do JPP] é com os madeirenses e porto-santense”, alegou. Para já diz que importa “aguardar de forma serena e responsável” pelos resultados oficiais e depois então tirar as devidas ilações.