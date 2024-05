"É preciso mudarmos a forma como a justiça trata as pessoas que têm responsabilidades políticas"

"Antes de mais, nós estamos muito felizes, é um momento de uma grande alegria podermos contar novamente com esta representação parlamentar. As causas e os valores que o PAN representa – nomeadamente a defesa dos animais, da natureza, mas também dos direitos sociais e humanos – continuam a ter uma voz activa no Parlamento Regional da Madeira e isso é de facto muito importante para garantirmos que há valores que não ficam para trás", declarou Inês Sousa Real, na sequência da reeleição de Mónica Freitas.

PAN reelege Mónica Freitas Quis o eleitorado que, com 1,86 % (2.531 votos), Mónica Freitas fosse reeleita deputada ao parlamento madeirense. O PAN consolida, assim, a sua posição no panorama político regional.

Quanto à pergunta que 'anda nas bocas do povo', a porta-voz nacional do partido, a porta-voz nacional do partido foi mais contida, fazendo eco das declarações da deputada agora eleita, em quase todos os aspectos.

"Relativamente àquilo que é o futuro da Madeira, tal como a nossa deputada Mónica Freitas referiu, este é um dia de alegria, de celebrar, de festejo, mas o PAN continuará a ser uma força política de oposição, que fará de forma responsável a sua participação naquele que é o Parlamento Regional, garantindo que em primeiro lugar estarão sempre os interesses dos madeirenses e porto-santenses", reiterou, apontando ainda a aprovação do Orçamento Regional como prioridade.

"Esta noite apenas queremos festejar" "O PAN está muito orgulhoso dos resultados desta noite", foram as primeiras palavras de Mónica Freitas no rescaldo dos resultados destas Regionais, que revalidaram a representação parlamentar do PAN na Assembleia Legislativa da Madeira.

Mas, referindo-se ao fim do acordo de incidência parlamentar como PSD, Inês Sousa Real foi mais longe. A dirigente reconheceu que o PAN teve de "devolver às instituições a sua credibilidade", mas criticou modo como caso Albuquerque foi conduzido.

"O PAN, como é evidente, perante um contexto judicial muito particular, não só teve a responsabilidade, ao nível da actuação da nossa deputada, mas também da Comissão Política Regional, de dizer aquilo que, efectivamente, tinha de ser o fim de um acordo (...) mas não deixámos também de criticar a justiça e a modo como este processo foi conduzido", disse.

"Nós precisamos garantir que em Portugal a justiça, de facto, não se coadune com estes tempos, com a delonga processual a que assistimos, com o estarmos a fazer, de alguma forma, especulações. Por isso mesmo, o PAN mostrou com responsabilidade, quer ao nível regional, quer ao nível nacional, que é preciso mudarmos a forma como a justiça não só dialoga com os cidadãos, mas também como trata as pessoas que têm responsabilidades políticas", reforçou.

Inês Sousa Real deixou ainda uma mensagem de confiança ao PAN-Madeira.

"A nossa direcção tem a plena confiança naquilo que tem sido o trabalho, quer da nossa deputada única, quer também da Comissão Política Regional, que tem, de facto, conduzido aquilo que é o destino do PAN na Madeira de uma forma absolutamente responsável e comprometida, em primeiro lugar, com as causas e valores que representamos", rematou.