"Toda aquela operação de corrupção foi como se não tivesse valido nada"

O candidato da Aliança Democrática Nacional (ADN), Miguel Pita, lamentou o resultado do seu partido que, apesar de ter melhorado face ao anterior sufrágio, apresentou números longe daquilo que desejava.

“É lógico que é muito pouco, muito longe relativamente aquilo que esperávamos”, sublinhou o candidato da força política que registou 0,57% (772 votos).

Os oito meses que tivemos desde a adversidade política, inclusive o facto de não termos conseguido aprovar um orçamento, foram praticamente em vão. Toda aquela operação de hipotética corrupção foi como se não tivesse valido nada. Mas há que respeitar a decisão do eleitorado, que é soberana, e continuar a trabalhar e esperar que a Madeira possa ser governável e que possamos ter um orçamento e estabilidade Miguel Pita, candidato do ADN

Não obstante, o cabeça de lista lamentou a falta de mudança substancial no cenário político da Região e expressou preocupação sobre as próximas acções do novo executivo especialmente em termos de parcerias e acordos. "Agora é tentar ver o que o Governo vai fazer em termos de parcerias, acordos, e se aí haverá condições para governar, ou se voltaremos a estar em eleições daqui a oito meses novamente", comentou.