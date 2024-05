"Confiem em nós, seremos Governo", reitera JPP

No comício de encerramento de campanha do JPP na noite desta sexta-feira, o candidato Élvio Sousa voltou a pedir que “confiem no único partido nascido e criado por madeirenses e sem barrigas de aluguer centralistas”, acrescentando que “este é o momento histórico para castigar todos aqueles que levaram a Madeira à pobreza, que tiram futuro aos nossos jovens, a braços com falta de oportunidades e rendas e casas acima das suas possibilidades e aos que carregaram sobre as empresas e sobre as famílias deixando-as à mercê de monopólios que lhes vão ao bolso todos os dias.”

Élvio Sousa instou à participação dos madeirenses na eleições de domingo: “Muitos de vocês desejam a mudança a 26 de maio, mas têm de ir votar, para fazer uma purga e uma limpeza completa destes políticos viciados. A mudança é possível se cada um de vós for cumprir esse dever, pois não podemos pensar que ganham sempre os mesmos. Peço a todos os indecisos, aos descontentes do PSD e do PS que confiem no nosso programa moderado, de responsabilidade e de experiência governativa, que sobretudo pretende mudar para que nada continue como antes”, apelou.

“26 de Maio será o dia da libertação da escravatura ideológica, para impor uma nova era de cidadania participativa, com vontade de mudança. Este é o momento", exclamou o líder do JPP.