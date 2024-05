JPP diz que Albuquerque "mente descaradamente"

Um comunicado enviado à comunicação social, o JPP diz que Miguel Albuquerque "mente descaradamente" durante o período de pré e campanha eleitoral, referindo que tem existido "um aproveitamento sem memória por parte próprio presidente do Governo Regional e sua comitiva, tirando partido de bens e dinheiros públicos para atacar partidos da oposição e autarcas eleitos por outros partidos que não aqueles que suportam este governo regional".

"A pouca vergonha e aproveitamento deste governo PSD/CDS/PAN esteve bem presente nas declarações do senhor presidente do Governo por ocasião da festa da cebola na Cidade do caniço. Na qualidade de convidado, arrastou toda a comunicação social e nas suas declarações partidárias não teve qualquer pejo em acusar a Câmara Municipal de Santa Cruz, governada pelo JPP, de nada fazer no que diz respeito à habitação social", dá conta o partido.

Acrescenta ainda que: "Simplesmente esqueceu de dizer que o seu partido deixou a autarquia de Santa Cruz completamente falida, cuja recuperação foi possível com a seriedade do trabalho desenvolvido pela gestão JPP e que permitiu, em seis anos, recuperar financeiramente o Município de Santa Cruz e criar todas as condições financeiras que possibilitaram e possibilitarão investimentos em todas as áreas de intervenção municipal".

Afirma que foi "Santa Cruz que criou mecanismos financeiros e regulamentares de apoio à beneficiação e recuperação de habitações de mais de 300 agregados familiares, num investimento global, superior a um milhão de euros. Investimento este que é bem superior aquele que o IHM tem no âmbito do PRID".

É também em Santa Cruz, que a autarquia local tem minimizado estas dificuldades, com a implementação de diversos apoios sociais direcionadas também para uma classe média completamente sufocada por este poder político que nos governa há mais de 48 anos. JPP.

O partido explica que Santa Cruz aprovou, recentemente a sua "estratégia local de habitação que comtempla mais de 50 milhões de investimentos para os próximos anos, privilegiando nesse documento, para além da construção de fogos habitacionais, o apoio direto a agregados familiares na beneficiação das suas habitações".

Lamenta ainda que o actual governo "além de não ter construído qualquer fogo habitacional nos últimos 15 anos, optou por atribuir dinheiros públicos do PRR a amigos empresários em detrimento dos apoios financeiros para as autarquias locais".

Por aqui logo se vê a grande diferença entre aqueles que governam para o povo e aqueles que se governam. JPP.

"Esta ânsia desenfreada do presidente do governo em continuar a mentir é uma realidade e também bem reveladora do nervosismo que está bem patente em todos os governantes que fazem parte deste atual governo. Neste período de Campanha tudo aproveitam para tirar benefícios políticos para o PSD", acusa o Juntos Pelo Povo.

Estas pessoas que nos governam não conhecem a vida real. São gente sentada no seu conforto, aliada destes problemas e que o seu único e principal propósito é manterem-se no poder custe o que custar. JPP.

"Este tão apregoado modelo de desenvolvimento falhou e fez-nos chegar a 2024 com um terço da população em risco de pobreza", diz o JPP, acrescentando que "nunca deixará de denunciar":

1. Pessoas que esperam e desesperam, anos a fio, para arranjar a sua casa e ter uma habitação condigna;

2. Pessoas que esperam e desesperam mais de 10 anos ainda para fazer uma cirurgia e assim acabar com o sofrimento e a incapacidade;

3. Pessoas que literalmente não conseguem viver com os baixos ordenados e apoios existentes;

4. Pessoas que não conseguem pagar os medicamentos prescritos pelo médico;

5. Pessoas que, sendo idosos ou acamados, esperam e desesperam por uma ajuda técnica, nomeadamente uma cama articulada que alivie o seu sofrimento e a angústia de quem cuida;

6. Pessoas que, apesar do esforço do seu trabalho, pagam com dificuldade a universidade dos filhos e para quem uma bolsa de estudo muito significa.

"Enfim, é esta triste realidade que o PSD/CDS nos conduziu e que o JPP será capaz de inverter seguindo o exemplo da governação de implementou em Santa Cruz desde 2013 e que incidiu na redução da despesa publica. Este é o momento de dar força ao JPP", remata.