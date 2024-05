Vídeo ilustra resgate de turista nas Achadas da Cruz

A turista que caiu esta manhã no calhau das Achadas da Cruz já foi resgatada pelo helicóptero do Serviço Regional de Portecção Civil.

A mulher foi depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa onde deu entrada com suspeita de fractura numa perna.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a vítima foi estabilizada pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, por três elementos do destacamento do Porto Moniz, mas dada a orografia do terreno foi solicitado o meio aéreo. Esta foi a primeira vez que o helicóptero realizou um resgate nesta zona.

Veja o vídeo do resgate.