"O melhor conselho que eu daria a Paulo Cafôfo (líder do Ps Madeira) é que não perca tempo connosco", disse Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal (IL), na reacção aos resultados eleitorais deste domingo, referindo a satisfação pela eleição de um deputado (Nuno Morna, o mesmo das eleições de Setembro) no parlamento regional. O mesmo vale para o PSD, assegurou.

"Não vale a pena estar a investir o seu tempo com a Iniciativa Liberal, que se dedique a outros partidos", acrescentou Rocha, firma na convicção de que não irá estar numa possível geringonça liderada pelo PS, apenas para derrubar o PSD do governo regional.

Repetindo os resultados de Setembro, contudo, Rui Rocha lembra que a IL aspirava a mais, pelo que "não estamos particularmente felizes", embora saliente a subida do JPP e a saída do parlamento da CDU e do BE. "Mantemos o sentido de responsabilidade que tínhamos, avaliando medida a medida, proposta a proposta, orçamento a orçamento, fazendo depender o nosso sentido de voto da bondade intrínseca das mesmas e não da sua origem", frisou.

Por isso, também mantém a mesma posição de uma possível aliança com o PSD de Miguel Albuquerque, optando por garantir que as propostas "venham de onde vierem" vão ser avaliadas, viabilizando aquelas que nos pareçam trazer vantagens para o povo madeirense e tenham um alinhamento com a nossa visão de desenvolvimento, crescimento económico, desburocratização, simplificação, de redução de impostos e de melhoria das condições de saúde", elencou e concluiu: "No que diz respeito a entendimentos, e isso vale tanto para o PS como para Miguel Albuquerque, o meu conselho é não vale a pena perderem tempo conosco, não vale a pena."