Criados 40 postos de trabalho com a requalificação de empreendimento na ‘Sá Carneiro’

Apenas o 3º e último andar do empreendimento de comércio e restauração ‘The Port House’, hoje inaugurado na Avenida Sá Carneiro, está pronto a abrir ao público.

O ‘Jin Garden’, um investimento “acima dos 200 mil euros”, abre portas este sábado e nesta primeira de três fases, vai funcionar das 16 às 02 horas da madrugada, aos fins-de-semana e véspera de feriados, e até à meia-noite nos restantes dias.

O empresário Gonçalo Abreu destaca o “conceito gastro bar” com comida asiática, onde a aposta, para já, é “começar a noite ainda de dia”. Com cerca de 60 lugares sentados e uma esplanada panorâmica sobre a baía do Funchal, conta nesta fase com 15 colaboradores, mas admite duplicar os postos de trabalho quando estiver a funcionar em pleno – nas traseiras decorrem obras para um jardim.

No andar intermédio vai surgir um restaurante num investimento “a rondar o meio milhão de euros”. O Carvão Grill House, ainda em obras, deverá abrir dentro de duas semanas e será “assumidamente uma casa de carnes com a variante de peixe, polvo e bacalhau”, revelou Renato Vieira, o sócio-gerente. Um espaço um pouco à imagem do seu anterior restaurante, o Blue, em Machico. O empresário mantém os seis trabalhadores da unidade que explorava em Machico, e já contratou 18 novos colaboradores, garantindo assim 24 postos de trabalho.

“Pretendemos manter o nosso público local, que foi com essa gente que eu sobrevivi até hoje em Machico e, obviamente, também conquistar o cliente estrangeiro”, concretizou.