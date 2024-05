Projecção dá vitória ao PSD, mas sem maioria absoluta

A projecção da Universidade Católica, divulgada às 19 horas na RTP 3, aponta para a vitória ao PSD, com uma votação entre os 33 e 38% podendo eleger, neste cenário, entre 16 e 21 deputados. São necessários 24 para garantir a maioria absoluta no parlamento, que tem um total de 47 assentos.

Já o PS é a segunda força política mais votada (21 e 25%), podendo ter 11 deputados, na pior das hipóteses, e 14 no melhor dos cenários para os socialistas.

No terceiro lugar surge JPP com um resultado entre os 16 e 19%, o que permite a eleição entre 7 e 10 deputados para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Em seguida, aparece o CHEGA com uma taxa entre os 8 e 11%, podendo assim eleger entre 3 e 5 deputados.

O CDS-PP, que anteriormente apresentou-se coligado com o PSD, poderá ter uma taxa entre os 2 e 5%, com a possibilidade de eleger um ou dois deputados.

IL, CDU, BE e PAN são as restantes forças políticas, das 15 que foram a sufrágio, que surgem com a possibilidade conseguir eleger um deputado para o parlamento madeirense.

A abstenção nas eleições Regionais 2024 situa-se entre os 44 e 49%, de acordo com projecção divulgada pela RTP 3.

Mais de 254 mil eleitores

As eleições legislativas regionais antecipadas na Madeira decorrem hoje, num escrutínio em que mais de 254 mil eleitores são chamados a votar e 14 candidaturas se apresentam para formar um novo parlamento e um novo governo.

Em disputa nas eleições, com um círculo único, estão 47 lugares da Assembleia Legislativa Regional e, segundo dados do Ministério da Administração Interna, estão recenseados para votar 254.522 eleitores, dos quais 249.075 na ilha da Madeira e 5.447 na ilha de Porto Santo.

As 292 secções de voto distribuídas pelas 54 freguesias dos 11 concelhos do arquipélago estarão abertas entre as 8 e as 19 horas.

Emissão inédita do DIÁRIO em sete meios complementares

O DIÁRIO e todos os meios do grupo média a que pertence voltam a garantir este domingo, 26 de Maio, uma importante cobertura jornalística da noite eleitoral, assente na junção de plataformas em que a informação se complementa.

‘Eleições Regionais 2024’ será uma emissão transmitida em directo a partir do estúdio da produtora madeirense ‘100 pressão’, com difusão de base televisiva entre as 19 e as 24 horas, difundida no canal 79 da Meo, e em simultâneo com as rádios TSF-Madeira e Praia, com a plataforma digital dnoticias.pt e com a tvmadeira.com, bem como com as redes sociais do DIÁRIO e da TSF e com o Youtube.

A emissão multimédia conduzida pelo jornalista Ricardo Miguel Oliveira terá três painéis de análise distintos ao longo da noite eleitoral: um painel de antevisão mas já com as primeiras tendências eleitorais; outro de comentário aos resultados e seus efeitos imediatos na política regional; e ainda um virado para a análise das implicações políticas, económicas e sociais das decisões expressas nas urnas pelos madeirenses.

Terá ainda uma zona de resultados, de informações diversas e de radar às redes sociais, gerida pelo jornalista Rúben Santos e reportagens no exterior, sobretudo nas sedes das candidaturas do PSD, com o jornalista Jorge Freitas Sousa, e do PS, com a jornalista Sofia Carraca Teixeira.

A noite eleitoral, que fecha em termos de emissão televisiva com uma surpresa editorial, terá informação complementar no dnoticias.pt durante a madrugada, plataforma que desde as 8 horas da manhã partilhará reportagens de toda a Região e resultados em tempo real após as 19 horas. Nas redes, em especial no Facebook, para além de toda a informação publicada, haverá espaço para debates e comentários dos mais de 350 mil seguidores do DIÁRIO.